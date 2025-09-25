Arrestato dalla Polizia locale per spaccio alla Folletta

Parco della Folletta crocevia di spaccio in città; gli agenti della Polizia locale di Abbiategrasso individuano e arrestato un altro spacciatore in città , che questa volta usava l’area verde pubblica del quartiere per vendere le dosi.

Beccato mentre spacciava

Durante un servizio in borghese, gli agenti del comando di via Trento hanno notato qualcosa di strano, dei movimenti che li hanno insospettiti. Una sensazione giusta. Nella tarda mattinata di martedì qualche manciata di minuti prima di mezzogiorno è scattata l’operazione che ha portato all’arresto del giovane egiziano, classe 2006, colto sul fatto, mentre cedeva droga a tre acquirenti.

La perquisizione preliminare effettuata al Parco della Folletta in Abbiategrasso, ha dato esito positivo, in quanto alla richiesta di svuotare le tasche, il soggetto estraeva del denaro contate per un valore totale di 135 euro suddiviso in diversi tagli, provento verosimilmente dell’attività di spaccio.

Durante le fasi successive di ispezione, nell’area in cui era seduto l’individuo, veniva rinvenuto all’interno di un calzino, sostanza stupefacente, dallo stesso poco prima occultata tra le foglie, così suddivisa: 6 involucri di sostanza stupefacente cristallina di colore bianco, presumibilmente cocaina e 3 involucri di sostanza solida resinosa di colore marrone, presumibilmente hashish.

All’interno del Comando durante le fasi di perquisizione approfondita, veniva rinvenuta sostanza stupefacente di tipo hashish occultata all’interno del giubbotto. Successivamente, si procedeva all’analisi quali-quantitativa della sostanza, la quale risultava essere hashish per un totale di 4 dosi dal peso di 16,60 grammi e cocaina per un totale di 6 dosi per 5.92 grammi.

Divieto di tornare in città

Dopo il fermo, che il gip ha convalidato, per il 19enne che vive a Mortara, è scattato per ora solo il divieto di tornare ad Abbiategrasso.