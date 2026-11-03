Arrestato con 17 chili di cocaina e oltre 130mila euro

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La Polizia di Stato ha arrestato, la scorsa settimana, un cittadino marocchino di 24 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, dopo che è stato trovato in possesso di 17 kg di cocaina e 132mila euro in contanti nel suo appartamento di Gaggiano.

Intensificazione dei controlli

Nelle ultime settimane, nei territori del capoluogo lombardo e delle province limitrofe, i poliziotti della Squadra Mobile milanese, in sinergia con gli omologhi uffici delle Questure limitrofe, hanno intensificato le attività di prevenzione e controllo finalizzate al contrasto del fenomeno dei reati in materia di stupefacenti e, in particolare, di cocaina. Proprio nell’ambito di uno di questi servizi, nella tarda serata di giovedì scorso 29 ottobre 2026, è stato individuato un uomo che, a bordo di un’auto, guidava in modo da destare sospetti, muovendosi piano ed effettuando varie manovre elusive: da quel momento in poi, adottando tecniche di pedinamento, è stato seguito a vista dagli investigatori della Squadra Mobile di Milano.

Attorno alle ore 18.30, dopo vari movimenti che hanno interessato più quartieri della città e varie cittadine della provincia di Milano, il 24enne è stato fermato e sottoposto a un controllo di polizia che, in una prima fase, ha restituito esito negativo. Gli operatori, però, valutata nel complesso la situazione e tenuto conto della reticenza del giovane che si rifiutava di dare informazioni sul proprio luogo di abituale dimora, hanno deciso di approfondire il controllo ed estenderlo alla zona in cui era stato notato muoversi inizialmente.

Appartamento a Gaggiano

L’accertamento, terminato alle ore 19.30 ha restituito esito positivo, in quanto a seguito di numerosi tentativi è stato individuato l’appartamento a Gaggiano nel quale viveva e dopo essere entrati nell’abitazione ,gli operatori della Polizia hanno rinvenuto e sequestrato una notevole quantità di droga: 14 panetti per un totale di 17 kg e 226 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento dello stupefacente e ben 131.595 euro in contanti, presumibile frutto dell’attività di spaccio, nonché 3 telefoni cellulari in uso all’uomo.

Al termine degli accertamenti il 24enne, incensurato, è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Sabato 31 ottobre, al termine del giudizio di convalida, l’Autorità Giudiziaria ha disposto per il 24enne la misura della custodia cautelare in carcere.