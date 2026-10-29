Arrestato a Rho un ricercato durante le perlustrazioni della Polizia Locale

L’uomo, senza fissa dimora, è stato individuato durante i controlli nelle aree dismesse vicino a via Volta e trasferito a San Vittore

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Su di lui pendeva un ordine di cattura e carcerazione con esecuzione immediata. Questa la scoperta fatta dagli agenti del Comando di Polizia Locale di Rho che nella giornata di martedì 27 ottobre, in occasione di un controllo fatto durante un’attività di monitoraggio del territorio e contrasto al degrado urbano, hanno fermato un 51enne senza fissa dimora.

Il controllo e l’arresto

L’operazione è avvenuta nella giornata, durante i servizi di perlustrazione nelle aree dismesse e nei parchi del territorio rhodense. Gli agenti dell’Ufficio Controllo del Territorio hanno individuato il soggetto nelle vicinanze di via Volta, in una zona limitrofa alla linea ferroviaria, e hanno proceduto al controllo.

Emerso un ordine di carcerazione immediata

L’uomo è stato accompagnato al Comando Savarino per le procedure di identificazione. Attraverso il fotosegnalamento e una verifica approfondita nella banca dati Interforze, è emerso che il cinquantunenne era gravato da diversi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, contro la persona e per resistenza a Pubblico Ufficiale. Il controllo ha inoltre fatto emergere un ordine di cattura e carcerazione con esecuzione immediata.

Dopo la notifica dell’atto, l’uomo è stato trasferito alla carcere di San Vittore a Milano.