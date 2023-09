Arrestate tre persone per spaccio di droga

Ieri, venerdì 8 settembre 2023, la Polizia di Stato di Milano ha arrestato tre cittadini italiani, rispettivamente di 26, 28 e 54 anni, tutti con precedenti, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, e un cittadino italiano di 51 anni è stato denunciato per uso di sostanze stupefacenti.

In auto 18 kg di hashish

Gli agenti della 2° sezione della Squadra Mobile, a seguito di un’attività investigativa, hanno individuato a Santo Stefano Ticino (MI), un cittadino italiano di 26 anni dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti, che a bordo della sua auto ha raggiunto Arsago Seprio (VA) dove ad attenderlo era presente un cittadino italiano di 54 anni. I poliziotti hanno notato i due scendere dalle rispettive autovetture per poi recarsi in un capannone. Poco dopo il 26enne è uscito con una busta, riposta nella sua auto. A quel punto, gli agenti sono intervenuti fermando i due e a seguito di perquisizione hanno rinvenuto, nell’auto del 26enne, 18 kg di hashish suddivisi in due buste. Nel magazzino sono stati trovati 54 grammi di marijuana e 22 bustine di plastica identiche a quelle rinvenute nell’auto del 26enne. Inoltre, nell’abitazione del 54enne a Gallarate (VA), sono stati sequestrati 92 grammi di marijuana, circa 4 grammi di cocaina, 102 grammi di hashish e materiale per il confezionamento.

Fermato con 54 grammi di cocaina a City Life

Sempre ieri sera, gli agenti della 6^ sezione “Contrasto al Crimine Diffuso” della Squadra Mobile, nell’ambito di mirati servizi nel capoluogo milanese volti al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona City Life, hanno notato in Piazza Sei Febbraio un uomo che era in attesa di qualcuno, infatti poco dopo è giunta un’auto dove l’uomo è salito, per poi scendere subito dopo, ma è stato fermato dagli agenti, e trovato in possesso di due involucri di cocaina che aveva acquistato nell’auto, in cambio di 80 euro. Il guidatore dell’auto, cittadino italiano di 28 anni, è stato bloccato e trovato in possesso di 370 euro in contanti. All’interno dell’autovettura sono stati rinvenuti 58 involucri di cocaina per un peso di 54 grammi. All’interno della sua abitazione, in zona Niguarda, i poliziotti hanno sequestrato altre due dosi di cocaina per un totale di circa 7 grammi. Il 28enne è stato condotto presso il carcere di San Vittore, mentre l’acquirente, cittadino italiano di 51 anni è stato segnalato al Prefetto