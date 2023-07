Cosa fare a Milano e provincia nel weekend. I migliori eventi.

Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 22 e domenica 23 luglio 2023

Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo a Milano e provincia. Ecco i nostri consueti consigli per sabato 22 e domenica 23 luglio 2023

BAREGGIO: Il concerto dei McChicken Show

Sabato alle 21 in piazza Cavour il concerto dei McChicken Show. Il Comune di Bareggio, in collaborazione con il gruppo Alpini, ha organizzato una serata di musica e svago con la partecipazione dei commercianti del territorio. Dalle 19 salamelle e birra; dalle 21 invece grande divertimento con il concerto del gruppo The McChicken Show. Una serata di musica e divertimento per ricordare "Il Gallina", Lorenzo Re, tra i fondatori, frontman e anima della band, scomparso a soli 42 anni nel 2018.

VITTUONE: Verso l'Oriente

Sabato 22 luglio alle 8 al Parco Lincoln sono previste le pratiche orientali di risveglio mattutino a cura dell’associazione Verso Oriente. Alle 21, sempre al Parco Lincoln, è in scaletta il concerto di musiche anni ‘70 e ‘80 con il gruppo "C.Over Band".

SANTO STEFANO TICINO: Festa di Sant'Anna

Domenica 23 luglio la Festa di Sant'Anna. In questa giornata gli appuntamenti sono divisi nei seguenti luoghi. Tra questi via Trieste per il teatro, dj set e aperitivo, grigliata, fritto misto e pizza. In piazza 8 Marzo dalle 18 i cittadini potranno trovare food&drink, calcio balilla, esibizione di fitness dell’Onda Verde, dj set e laser show. La piazza della Chiesa sarà allestita per una fresca e dolcissima anguriata musicale con l’associazione L’albero del Riccio. Ma non solo, saranno presenti anche una pesca di beneficenza e stand informativi di Avis e Diamoci Una mano. Alle 22.30, in via Roma, si terrà lo spettacolo pirotecnico pronto a meravigliare gli occhi di grandi e piccini. Infine, in piazza Aldo Moro dalle 18 a mezzanotte ci sarà street food pugliese e dj set Con Dj Debo.

OSSONA: Palio della Bogia d'oro

Grande attesa anche quest’anno a Ossona per i festeggiamenti dello storico Palio della Bogia d’Oro, che ritorneranno all’oratorio San Luigi a partire da questa sera, venerdì 21 luglio, fino a domenica 23 luglio. Tante le iniziative messe sul tavolo, anche se i momenti clou delle serate restano il palo della cuccagna di domani, sabato 22 luglio, e il grande palio di domenica. Per quest’ultimo si parte alle 20.30 con la sfilata delle contrade, mentre il via ufficiale alla corsa sarà alle 22. Che vinca il migliore dunque.

MARCALLO CON CASONE: la Notte Bianca

Clima di festa con gli straordinari nelle ore notturne. Il Comune di Marcallo con Casone, con la collaborazione dei commercianti e le associazioni locali domani, sabato 22 luglio, presenta la Notte Bianca. Bancarelle per le vie centrali, cene sotto le stelle, street food, animazioni, aperitivi, balli e giochi per i bimbi. Il centro di Marcallo, dalle 19 alla 1, garantirà il divertimento per tutti. Durante la serata ci sarà anche l’appuntamento della Gravel Bike Night, un evento non competitivo per gravel, mountain bike, e-bike,.. con due tipologie di percorso da 50 e 70 km. L’iniziativa organizzata col patrocinio del Comune da Coop Solidarietà Rainoldi, La Sgurieta e associazioni L’Oro, Blue Family e Laulima prevede ritrovo alle 18.30 presso La Sgurieta e partenza poi alle 19 per i giri in bici. Per info www.gravelland.it.

ABBIATEGRASSO: "Patrizia di Malta Brasil Quartet"

Sabato 22 luglio ore 21 - Castello Visconteo di Abbiategrasso. Associazione Culturale Musicomio in Arte Patrizia di Malta privilegia il world-jazz e la ricerca musicale antropologica, indagando nella varietà musicale del natio Brasile. Canta in inglese, italiano, portoghese, spagnolo, francese, creolo capoverdiano, accompagnata da Attilio Zanchi al contrabbasso, Paulo Zannol alla chitarra, Nadio Marenco alla fisarmonica. Ingresso libero. In caso di pioggia l’evento verrà annullato

"In capo al mondo" - in viaggio con Walter Bonatti- venerdì 21 luglio ore 21 - Castello Visconteo di Abbiategrasso con Luca Radaelli e Maurizio Aliffi alla chitarra immagini a cura di Paola Nessi tecnica Graziano Venturuzzo e Davide Scaccianoce organizzazione Elena Scolari di Luca Radaelli

lo scopo dell’avventura è trovare l’uomo, così avrebbe detto Walter Bonatti. Uno dei più grandi alpinisti di sempre, l’ultimo grande esploratore. Questo spettacolo regala il fascino dell’avventura e delle conquiste, le esplorazioni nella natura selvaggia ma è soprattutto un omaggio alla montagna. La narrazione si accompagna alla musica dal vivo e alle proiezioni di immagini spettacolari che faranno immergere nelle imprese di Bonatti. Ingresso libero. In caso di pioggia l’evento si terrà presso l’ex convento dell’Annunciata

ABBIATEGRASSO - LeThéRario estivo 2023 - Domenica 23 luglio ore 21

Castello Visconteo di Abbiategrasso L’associazione Galà 108 Carpe Diem presenta l’Incontro con gli autori

* Franco Farè presenta: “MACCHIE DI PAROLE”;

* Massimo Bartilomo presenta: “JACK: IL GABBIANO CHE NON

SAPEVA VOLARE”.

Ingresso libero

In caso di pioggia si terrà nella sala corsi del Castello

GAGGIANO: Notte Bianca

Sabato 22 luglio dalle 20 alle 2 Via Gozzadini, Via Roma, Piazza della Repubblica, via Carroccio, Piazza Daccò

4 SPETTACOLI In Via Roma

ARTISTI DI STRADA alle h. 20.30 e alle h. 21.45

in Piazza della Repubblica

SPETTACOLO DEL FUOCO alle h.23

FUOCHI PIROTECNICI lungo il Naviglio Grande a mezzanotte

ROSATE: Festa della birra

Venerdì 21 e sabato 22 luglio in piazza V. Veneto decima Festa della Birra e Musica in Piazza a cura del Comune di Rosate e di ASD TWIRLING ROSATE

LEGNANO - Passeggiata alla scoperta della città rinascimentale