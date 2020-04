Arrestata spacciatrice 29enne: nascondeva la droga in cucina

Arrestata spacciatrice 29enne di Rho: nascondeva la droga in cucina

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 23 aprile, intorno alle 15, i Carabinieri, durante un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato in flagranza per detenzione illecita di stupefacenti L.F. R.C. classe ’91 di Rho. L’operaia, residente in via Cesare Pavese, dopo un controllo in strada è stata accompagnata a casa dove è avvenuta la seconda perquisizione. All’interno della cucina sono stati trovati, nascosti, 5 grammi di cocaina, 15 grammi di mannite, 2 bilancini di precisione, 2 cellulari, 1 micro telefono e del materiale vario per confezionamento. Arrestata è stata sottoposta agli arresti domiciliari nella sua abitazione.

