Armato di coltello girava per le vie della città: denunciato

Un uomo in stato di alterazione armato di coltello in giro per le vie della città è stato fermato e denunciato dalla Polizia Locale di Abbiategrasso. La questione sicurezza è al centro del dibattito delle forze politiche ma anche sui tavoli del bar tra la gente comune, sempre più preoccupata per la situazione. Una condizione di degrado che sembra ormai coinvolgere indistintamente zone sensibili, già monitorare, ma anche il centro della città.

In pieno giorno

Momenti di preoccupazione nel pomeriggio di giovedì scorso, 13 novembre, quando un uomo di giovane età, si aggirava per le vie della città con un coltello di grosse dimensioni tra le mani. L’episodio è avvenuto intorno alle 17 in Viale Serafino dell’Uomo quando un passante ha subito allertato una pattuglia della Polizia Locale dopo aver notato il ragazzo che, in evidente stato di agitazione, maneggiava un coltello con una lunga lama.

Gli Agenti del Comando di Via Trento, intervenuti tempestivamente hanno avviato un dialogo con l’uomo, un ventiseienne italiano della zona, cercando di calmarlo e convincerlo a consegnare l’arma. Dopo qualche minuto, gli operatori sono riusciti ad identificarlo e a farsi consegnare anche un martello frangivetro che teneva occultato nei pantaloni.

Denunciato per porto abusivo di armi

L’uomo, O.J. è stato poi accompagnato negli Uffici del Comando dove a seguito di perquisizione è stata rinvenuta addosso allo stesso della sostanza stupefacente ed una forbice con lame appuntite. Da una prima ricostruzione, sembra trattarsi di un momento di disagio da parte del ragazzo, che è stato denunciato a piede libero alla Procura di Pavia per porto abusivo di armi e segnalato alla Prefettura per consumo di sostanze stupefacenti, mentre le armi sono state sequestrate. Continuano però le indagini da parte della Polizia Locale per approfondire i motivi per cui l’uomo andasse in giro armato di coltello per le strade di Bià in pieno giorno.

Il Comandante della Polizia Locale dottoressa Maria Malini e l’assessore alla sicurezza Chiara Bonomi esprimono: