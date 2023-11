Dona a Papa Francesco l’abete di Natale per in piazza San Pietro

Un cittadino di Arese, Valerio Carsetti, dona a Papa Francesco l’abete di Natale che nei prossimi giorni sarà posizionato, come ogni anno, in piazza San Pietro a Roma.

L’Albero di Natale del Vaticano quest’anno arriva dai boschi della Val Maira in provincia di Cuneo e sarà interamente decorato da stelle alpine coltivate Artefice di questo grande e irripetibile avvenimento è Valerio Carsetti. Sindaco di Macra, piccolo Comune della Provincia di Cuneo, Valerio Carsetti.

Nato nelle Marche, Corsetti vive a Arese da diversi anni ed è il sindaco di Macra

Nato a Matelica nelle Marche, trasferitosi ad Arese dove tutt’ora vive con la sua famiglia, Carsetti da molti anni ha frequentato Macra per motivi affettivi ed è stato conquistato dalla Comunità di questo Paese al punto di essere scelto da alcune legislature, a svolgere la funzione di Sindaco. Senza mai perdersi d’animo, tra le tante soluzioni amministrative portate a compimento durante le varie legislature, Il Sindaco Carsetti ha messo in moto ogni procedura per entrare nel novero delle varie comunità che nel tempo si sono succedute nel farsi promotrici del dono al Santo Padre di un albero di Natale.

L'ex sindaco Gino Perferi: "Una soddisfazione per tutti gli aresini"

Sembra incredibile che un piccolo Comune come quello di Macra possa organizzare tale evento! Ma è proprio l’Italia dei piccoli Comuni che fa grande l’Italia, sottolinea il Sindaco «aresino» ovviamente soddisfatto! «Onorandoci di essere in fraterna amicizia con Valerio, e nel contempo da diversi anni Aresini, gioiamo della felicità dell’amico Sindaco e interpretando i sentimenti di tutta la popolazione di Arese lo ringraziamo nell’averci fatto parte di questa sua meta raggiunta - afferma Gino Perferi ex primo cittadino di Arese sempre attento a quello che succede nella comunità aresina.»

Un Abete bianco alto quasi 30 metri cresciuto a 1690 metri di altitudine

Quest’anno quindi in Piazza San Pietro svetterà durante le feste del Santo Natale, un Abete bianco alto quasi 30 metri cresciuto a 1690 metri di altitudine completo di una particolare addobbo di oltre ottomila stelle alpine coltivate a Villar san Costanzo, che simboleggiano la neve. Un albero che riempierà il cuore di tutti i fedeli che passeranno in piazza San Pietro. Tra questi anche un gruppo di cittadini di Arese che stanno organizzando una gita a Roma per poter ammirare da vicino l’albero che un loro concittadino ha donato al Pontefice e al Vaticano.