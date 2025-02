Arese, i ladri fanno saltare il bancomat

In via Matteotti ad Arese ladri in azione nel cuore della notte: fatto saltare il bancomat, ingenti i danni alla struttura.

Bancomat divelto

Un blitz da parte dei ladri nel cuore della notte. Attorno alle 4.30 di sabato 22 febbraio alcuni ladri hanno agito alla banca Credit Agricole di via Matteotti ad Arese facendo saltare il bancomat. L'incidente ha causato ingenti danni alla struttura: il bancomat è stato completamente divelto.

Ladri in fuga

I ladri sono scappati e non è ancora noto il quantitativo dell'importo rubato. I Carabinieri sono al lavoro per indagare sull'accaduto e risalire ai responsabili.