I dati della Prefettura di Milano per il periodo 2020-2025, confermati anche dai dati provvisori del 2026, confermano che sul territorio di Arese si sia registrata una netta inversione di tendenza sul fronte criminalità.
Arese, calano i reati: forte inversione di tendenza sulla criminalità
Dopo un picco registrato nel 2024, la situazione mostra un miglioramento significativo: -14% dei delitti complessivi rispetto al 2024; -20% dei furti in generale; -36% dei furti in abitazione (passati da 199 a 128 episodi rispetto al 2024, arrivando a un -40% rispetto al 2023); -27% dei furti su auto in sosta (da 123 a 90 episodi).
La rete di prevenzione
Questi risultati sono il frutto della stretta sinergia tra l’Arma dei Carabinieri e la Polizia Locale di Arese, affiancate da costanti investimenti dell’Amministrazione comunale nella tecnologia e nella prevenzione urbana.
Negli ultimi anni è stata progressivamente potenziata la rete comunale di videosorveglianza, implementato il sistema di lettura targhe e sviluppato il Controllo di Vicinato, strumenti che rappresentano un importante supporto alle attività di prevenzione e di indagine.
Tra le novità spicca il progetto “Osserviamo i parchi”, finanziato da Regione Lombardia con 20.000 euro, che prevede l’installazione e l’ammodernamento di impianti di videosorveglianza in tempo reale nei parchi Roggia (via dei Platani), Papa Giovanni Paolo II (via Einaudi) e Blu (via Sempione).
Le dichiarazioni del Comune
“La sicurezza urbana si fonda sull’impegno quotidiano, sulla sinergia istituzionale e sulla continuità degli investimenti, come attestano i positivi riscontri statistici attuali. I dati ci confortano e confermano che la direzione intrapresa è quella giusta, ma non possono e non devono indurci ad abbassare la guardia. Ogni furto e ogni reato rappresentano infatti un danno e una sofferenza per i cittadini che ne sono vittime. Proprio per questo continueremo a investire con determinazione in tecnologie, prevenzione e presidio del territorio, rafforzando la collaborazione con le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale. Ringraziamo l’Arma dei Carabinieri e la nostra Polizia Locale per il grande lavoro che svolgono ogni giorno al servizio della comunità. La sicurezza è un diritto dei cittadini e una condizione fondamentale per vivere pienamente gli spazi pubblici” – dichiarano il Sindaco Luca Nuvoli e il Vicesindaco Mauro Aggugini.