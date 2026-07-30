Arese, calano i reati: forte inversione di tendenza sulla criminalità

I dati della Prefettura di Milano per il periodo 2020-2025, confermati anche dai dati provvisori del 2026, confermano che sul territorio di Arese si sia registrata una netta inversione di tendenza sul fronte criminalità.

Dopo un picco registrato nel 2024, la situazione mostra un miglioramento significativo: -14% dei delitti complessivi rispetto al 2024; -20% dei furti in generale; -36% dei furti in abitazione (passati da 199 a 128 episodi rispetto al 2024, arrivando a un -40% rispetto al 2023); -27% dei furti su auto in sosta (da 123 a 90 episodi).

Questi risultati sono il frutto della stretta sinergia tra l’Arma dei Carabinieri e la Polizia Locale di Arese, affiancate da costanti investimenti dell’Amministrazione comunale nella tecnologia e nella prevenzione urbana.

Negli ultimi anni è stata progressivamente potenziata la rete comunale di videosorveglianza, implementato il sistema di lettura targhe e sviluppato il Controllo di Vicinato, strumenti che rappresentano un importante supporto alle attività di prevenzione e di indagine.

Tra le novità spicca il progetto “Osserviamo i parchi”, finanziato da Regione Lombardia con 20.000 euro, che prevede l’installazione e l’ammodernamento di impianti di videosorveglianza in tempo reale nei parchi Roggia (via dei Platani), Papa Giovanni Paolo II (via Einaudi) e Blu (via Sempione).

“La sicurezza urbana si fonda sull’impegno quotidiano, sulla sinergia istituzionale e sulla continuità degli investimenti, come attestano i positivi riscontri statistici attuali. I dati ci confortano e confermano che la direzione intrapresa è quella giusta, ma non possono e non devono indurci ad abbassare la guardia. Ogni furto e ogni reato rappresentano infatti un danno e una sofferenza per i cittadini che ne sono vittime. Proprio per questo continueremo a investire con determinazione in tecnologie, prevenzione e presidio del territorio, rafforzando la collaborazione con le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale. Ringraziamo l’Arma dei Carabinieri e la nostra Polizia Locale per il grande lavoro che svolgono ogni giorno al servizio della comunità. La sicurezza è un diritto dei cittadini e una condizione fondamentale per vivere pienamente gli spazi pubblici” – dichiarano il Sindaco Luca Nuvoli e il Vicesindaco Mauro Aggugini.