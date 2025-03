Aree verdi, partiti gli sfalci stagionali su tutto il territorio comunale

È partito nella mattinata di lunedì 17 marzo l programma di tagli del verde previsto dall'Amministrazione comunale su tutto il territorio di Magenta . Dal Comune spiegano che i lavori, meteo permettendo, dureranno dieci giorni lavorativi per questo primo sfalcio che comprenderà anche la spollonatura dei tigli.

Aree verdi, partiti gli sfalci sul territorio comunale

Il servizio, affidato ad ASM, prevede l'attività sul territorio suddiviso in quattro zone: zona nord, zona sud, zona centro e Pontevecchio e Pontenuovo. Nella giornata di lunedì gli interventi sono partiti all'inizio di Via Espinasse verso Marcallo (per la zona nord), all'ingresso di Magenta dall'inizio di Strada Padana est all'altezza della rotonda con Corbetta (in zona sud), da Via Don Tragella (per la zona centro) e dall'inizio di Via Isonzo (a Pontevecchio, cui seguirà Pontenuovo). I tagli proseguiranno nei prossimi giorni progressivamente in tutte le zone. Sui lavori è intervenuto l'assessore all'ecologia Simone Gelli: