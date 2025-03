Proseguono gli interventi dell'Amministrazione comunale di Magenta sul fronte del decoro delle aree verdi. Come comunicato mercoledì dal Comune sono partiti in questi giorni i lavori di riqualificazione di giochi e attrezzature.

Aree verdi, partita la riqualificazione dei giochi nei parchi pubblici

Si tratta del terzo lotto di interventi dopo quelli già realizzati lo scorso anno e per i quali sono stati stanziati 75.469,20 euro iva compresa. Le aree interessate riguardano sia parchi pubblici che istituti scolastici e sono nello specifico l'area verde presso la tensostruttura, il parco Ghedini, il parco Maria Luisa Rescaldina, il parco Bernini, il parco Caduti e Dispersi in Russia, il parco Rigoberta Menchu Tum, il parco Ikbal Masih e le aree verdi situate in via Melzi, via Gessi, via Emiliani, via Fornaroli. A questi si aggiungono il giardino dell'asilo nido di Via Saffi e l'area verde del Villaggio Saffa.

Enzo Tenti: Sui lavori di riqualificazione è intervenuto il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici