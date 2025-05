"Aree dismesse, coinvolgiamo i cittadini"

"Nel prossimo Consiglio Comunale a Cornaredo sarà discussa una mozione presentata dal nostro capogruppo Mario Barlocchi per l’istituzione di una Commissione Comunale Ambiente e Territorio, aperta a tutti i cittadini, alle forze sociali e alle competenze locali. Nell’ambito del consiglio comunale esiste già una commissione consiliare simile (la num.2), la cui partecipazione è però riservata ai soli consiglieri comunali". La proposta del Partito Democratico di Cornaredo in vista della riqualificazione delle aree dismesse del territorio.

Pensiamo che reintrodurre questa Commissione, già presente in passato, possa garantire confronto e partecipazione attiva sulle grandi trasformazioni urbanistiche che interesseranno il territorio di Cornaredo nei prossimi anni: pensiamo, ad esempio, alle aree ex Alemagna, ex Signal Lux, ex Icoma e all’area Carpani.