Applausi per la serata di danza e musica per Franco Battiato

Rescaldina

Folto pubblico per l'iniziativa "Io sì, io avrò cura di te-Suggestioni cosmiche per Franco Battiato" svoltosi sabato nella chiesa parrocchiale. In molti chiedono il bis

Franco Battiato: al famoso e compianto cantautore la serata di coreografie e musica nella chiesa parrocchiale di Rescaldina.

Franco Battiato in musica e danza

"Io sì, io avrò cura di te-Suggestioni cosmiche per Franco Battiato" è stato un evento da applausi. E' quello andato in scena la sera di sabato 11 dicembre 2021 nella chiesa parrocchiale di Rescaldina, paese nel quale il compianto cantautore ha mosso i suoi primi passi nella musica e rescaldinese è Gianfranco D'Adda, suo batterista per ben 30 anni. La serata, che ha richiamato un folto pubblico, ha visto e coreografie di Elena Lago, insieme a Francesca Perale, Silvia Macchi e Matteo Effimeri, e poi la musica affidata poi musica con Renato Franchi and his band (Renato alla voce, D'Adda alle percussioni, Viky Ferrara alla batteria e voce, Gianni Colombo alle tastiere, Umberto De Paolis al violoncello e Dam Shim Sara Galasso al violino) e l'attore Paolo Raimondi.

Il programma

Sono stati eseguiti alcuni dei brani più celebri di Battiato: Ombra della luce, Sentimento nuevo, E ti vengo a cercare, Prospettiva Nevski, la famosissima Centro di gravità permanente, Bandiera bianca, L'era del cinghiale bianco, I treni di Tozeur, La stagione dell'amore, La cura, Povera patria, Voglio vederti danzare e poi ancora Cuccuruccu Paloma per chiudere con E' l'amore. E poi brani di Franchi, come Oggi, mi meritavo il mare, Penne&Calamai del disco Mi perdo e m'innamoro in uscito a gennaio, Salvato e anche La canzone dell'amore perduto di Giuni Russo e La canzone dell'amore perduto di Fabrizio De Andrè.

Un suggestivo mix tra coreografie e note, che è davvero piaciuto. E in molti, si aspettano che la serata possa essere replicata.

