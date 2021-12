"Mi perdo e m'innamoro", il nuovo album di Renato Franchi and his band

Rescaldina

Il disco uscirà il 14 gennaio 2020, otto brani nei quali il noto cantautore di Rescaldina celebra "la bellezza che può salvare il mondo"

"Mi perdo e m'innamoro" è il nuovo album di Renato Franchi and his band: il cantautore di Rescaldina celebra "la bellezza che può salvare il mondo".

"Mi perdo e m'innamoro" di Renato Franchi

Si chiama "Mi perdo e m'innamoro" ed è il nuovo album di Renato Franchi and his band: la nuova fatica discografica del noto cantautore di Rescaldina uscirà il 14 gennaio 2022 e sarà disponibile negli store fisici e sulle piattaforme online. Un lavoro che, come spiegato dallo stesso Franchi in occasione dello show case svoltosi al Caffè Scolari di Rescaldina nel pomeriggio di venerdì 3 dicembre 2021 (alla presenza anche del sindaco Gilles Ielo), vuole "celebrare la bellezza che può salvare il mondo": "In questo disordine di sabbia e fuliggine, seduto sul litorale di un sogno sfoglio le pagine del tempo, affondo lo sguardo nella bellezza dello stupore, cercando orizzonti sinceri e puliti, ti penso e così, mi perdo e m’innamoro" recita infatti il testo del brano che dà il nome all'album.

Otto canzoni, inedite, costruite come sempre con la laboriosa e scrupolosa attenzione negli arrangiamenti. "Otto ritratti inediti di vita e carezze sul cuore per un risveglio più umano delle coscienze - racconta Franchi - Storie d’amore e d’osservazione dell’universo; canzoni, musiche, arrangiamenti, ritmiche violini, tastiere, chitarre, scrittura e pensieri che catturano il tempo che scorre veloce verso il futuro. Un viaggio sulle strade della proposta e della sperimentazione sonora che racchiude liriche a volte esplicite altre ermetiche, con una ricerca e attenzione meticolosa nel suono folk-rock e blues con influenze e sospiri di musica popolare, influenze tipiche delle partiture sonore di Renato e la sua band a conferma della passione profonda per i grandi del rock e della musica del mondo. Nel cuore di queste canzoni emerge e si conferma l’amore per la canzone internazionale popolare e il folk inteso come espressione artistica che arriva dal cuore e dall’anima".

Nei brani compaiono citazioni di figure importanti che hanno fatto la storia della musica: dall’immenso Muddy Waters per il blues la musica dell’anima, a Bruce Springsteen con il suo rock viscerale e passionale. E non manca poi un omaggio, a partire dal titolo, per Isabelle Geffroy in arte "Zaz" formidabile voce francese di altissimo livello, definita la nuova Edith Piaf, forse poco nota in Italia ma famosissima in Francia, a lei è dedicata la canzone "La senti Zaz", "brano vibrante con echi sonori che richiamo la Francia e un testo intenso a rimarcare l’esigenza di difendere la bellezza per respingere veleni, brutture e cattiverie del mondo" spiega il cantautore rescaldinese.

Non manca, infine, l'omaggio alla canzone italiano con un omaggio a Giorgio Conte (fratello del più noto Paolo) e la sua "Stringimi forte".

I brani e i musicisti

Al fianco di Franchi, voce e chitarra, ci sono sempre Dan Shim Sara Galasso (violino & viola), Marta Franchi (voce), Viky Ferrara (batteria, percussioni e cori), Gianfranco D'Adda (batteria e percussioni-per 30 anni batterista di Franco Battiato), Jose Carboni (chitarra elettrica, Roberto D'Amico (basso elettrico) e Gianni Colombo (pianoforte & organo Hammond).

Ed ecco la track list:

1. Mi Perdo e M’Innamoro (R. Franchi)

2. La senti Zaz (R. Franchi)

3. Ballata senza tempo*(R. Franchi / M. Telli)

4. Una Radio Suona (R. Franchi)

5. Dacci Dentro** (R. Franchi)

6. Pensieri a Dondolo (R. Franchi)

7. Uomini Sotto La pioggia (R. Franchi)

8. Stringimi Forte (G. Conte)