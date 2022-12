Appena inaugurati, vandalizzati il parco Gino Strada e la casetta dell'acqua

Dopo aver inaugurato nel fine settimana il nuovo parco dedicato a Gino Strada a Novate Milanese, è già stato vandalizzato.

Vandalizzati il parco e la casetta dell'acqua

"Parco Gino Strada e Teresa Sarti, due giorni dell'inaugurazione, già vandalizzati. Non ho più parole". Con queste poche parole Daniela Maldini, sindaco di Novate, ha voluto condannare cosa successo nella notte appena passata. Grande amarezza per un parco appena inaugurato e anche per la casetta dell'acqua che ancora non era stata ancora inaugurata.