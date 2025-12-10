Cronaca

Appartamento in fiamme: 48enne in ospedale

L’incendio all’alba in una corte di via Monte Rosa. Non ci sono altri feriti o intossicati

Appartamento in fiamme: 48enne in ospedale

Abbiategrasso · 10/12/2025 alle 15:02

di

Tanta paura questa mattina, mercoledì 10 dicembre 2025,  in via Monte Rosa ad Abbiategrasso per un vasto  incendio che ha divorato quasi completamente un appartamento. L’allarme è scattato verso le 6 , quando era ancora buoi, lanciato da un condomino, che con la sua prontezza  ha impedito che la situazione degenerasse in un episodio ben più drammatico.

Appartamento parzialmente danneggiato

Il rogo è divampato in un appartamento al primo piano, in pochi minuti le fiamme hanno invaso due locali e le lingue di fuoco fuoriuscivano dalle finestre con una densa colonna di fumo che ha fatto preoccupare i condomini della corte e i vicini.

All’interno dell’appartamento, abitava un uomo di 48 anni, che è uscito rapidamente quasi indenne, ha inalato solo un po’ di fumo e per questo è stato trasportato in code verde all’ospedale di Magenta . Sul posto hanno operato i vigili del fuoco del distaccamento di Abbiategrasso, che in pochi minuti sono entrati nell’alloggio e hanno domato l’incendio evitando che si propagasse  nelle altre abitazioni.

Oltre al proprietario, lievemente intossicato,  fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, o intossicata, nonostante l’intensità delle fiamme e i danni provocati dal calore e dal fumo.

 

abbiategrasso-fuocoviarosa

 

Alloggi diffidati

Da una prima ricostruzione dei fatti l’incendio ha parzialmente danneggiato l’appartamento, dove si è sviluppato su due locali. Lo stabile non è stato evacuato, dopo una prima verifica dei danni dei vigili del fuoco, è stato diffidato , oltre all’alloggio dove si è sviluppato il rogo, anche l’appartamento al piano superiore e parte del bar presente per questioni legate all’impianto elettrico. Saranno i rilievi effettuati dai Carabinieri e dai Vigili del fuoco  a stabilire con esattezza le cause del rogo.

 

abbiategrasso-fuocovarosa-1

Tu cosa ne pensi?