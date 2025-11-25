Appartamento divorato dalle fiamme in via Pontida

Incendio devasta e distrugge quasi totalmente un appartamento di una palazzina in via Pontida al civico 16 di Abbiategrasso rendendolo inagibile. Questa mattina, martedì 25 novembre 2025, a pochi metri dall’ex convento dell’Annunciata un rogo ha divorato un abitazione posta al primo piano di una palazzina di quattro.

Distrutto un appartamento

Le fiamme hanno divorato con rapidità gran parte dell’appartamento, il denso fumo che si è sviluppato si è propagato per tutta la palazzina, lungo la rampa delle scale, rendendo l’aria irrespirabile e costringendo i condomini, circa una decina, che sono subito scesi in strada su indicazione dei pompieri, ad una momentanea evacuazione per questioni di sicurezza e per evitare intossicazione da fumo. Nel pomeriggio sono tutti rientrati nelle loro abitazioni.

L’allarme è scattato verso le 8.40; nella via un ingente schieramento di vigili del fuoco, con mezzi e uomini provenienti dal locale distaccamento, Inveruno, Magenta e via Darwin Milano, pattuglie dei carabinieri che hanno bloccato l’ingresso nella strada , e mezzi di soccorso.

Tre persone in ospedale

Da una prima ricostruzione della dinamica le fiamme nell’ appartamento si sarebbero sviluppate per cause accidentali. Il proprietario che si trovava all’interno dell’abitazione è riuscito a uscire senza problemi. Tre residenti dello stabile sono stati soccorsi per inalazione di fumi e portati in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale di Magenta per ulteriori accertamenti.