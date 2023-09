Anziano non risponde in casa, salvato dai pompieri

Anziano non risponde nella sua casa di Turbigo, arrivano i pompieri.

Anziano in casa senza rispondere

Non rispondeva al campanello così i vicini di casa si sono giustamente allarmati. E' quanto successo la mattina di oggi, lunedì 11 settembre 2023, a Turbigo. Erano circa le 9.30 quando alcuni residenti della via Donizzetti hanno lanciato l'allarme: un 80enne che abitava in una casa che si affaccia lungo la via non rispondeva alle chiamate.

Il salvataggio

Sul posto sono arrivati immediatamente i Vigili del fuoco volontari di Inveruno e l'ambulanza del 118. Quello dei pompieri è stato un intervento lampo: sono entrati dalla finestra, trovando l'anziano. Era a letto, stava bene e non aveva sentito il campanello. L'80enne è stato controllato dal 118, le sue condizioni era buone.