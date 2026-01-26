Anziana investita da un’auto e trasportata in ospedale

Il sinistro è avvenuto in via Tadini ed è stato causato da una mancata precedenza sulle strisce pedonali

Paura nella mattinata di oggi, lunedì 26 gennaio, in via Tadini, a Castano Primo, dove una donna di 76 anni è stata investita da un’auto mentre stava camminando ed è stata poi trasportata in codice giallo all’ospedale di Magenta.

Il sinistro causato da una mancata precedenza sulle strisce pedonali

Il sinistro è avvenuto poco prima delle 9, pieno orario di punta, quando l’anziana stava percorrendo il tratto di via Tadini sulle proprie gambe ed è finita al centro della collisione con un’auto, che non avrebbe dato la precedenza in prossimità delle strisce pedonali. Alla conducente dell’auto è stata infatti ritirata la patente.

L’intervento e il trasporto in ospedale

Sul posto a soccorrere la vittima del sinistro è stata un’ambulanza della Croce Bianca di Magenta, giunta nel teatro dell’accaduto coadiuvata da un’automedica, insieme alla Polizia Locale e ai carabinieri.

Al termine delle primissime medicazioni, la donna è stata trasportata al nosocomio magentino, non in pericolo di vita. Notevoli le ripercussioni subite dalla viabilità locale.