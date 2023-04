Anziana derubata fuori dal supermercato con la scusa delle chiavi cadute

Truffatori in azione nel parcheggio del nuovo supermercato a Magnago.

Anziana derubata nel parcheggio del Famila

Una donna di circa 80 anni residente in paese è stata derubata della propria borsetta dopo aver fatto la spesa all'interno del punto vendita Famila da poco aperto in via Mameli. Un episodio spiacevole in cui la signora si è trovata a fronteggiare una situazione inattesa e in cui è stata tratta in inganno da almeno due persone.

"Signora, le è caduto un mazzo di chiavi..."

E' accaduto tutto in pochi secondi con un copione purtroppo già ben conosciuto e rodato da parte di questo tipo di loschi individui: la donna, dopo aver fatto la spesa, è tornata verso la propria automobile, ha riposto sul sedile posteriore la borsetta e il sacchetto contenente i generi alimentari appena acquistati all'interno del punto vendita. Quindi, dopo aver rimesso a posto anche il carrello, è risalita in macchina, pronta a ripartire.

A quel punto, però, è entrato in azione il primo dei due complici, un uomo che ha bussato al finestrino dell'autista e ha segnalato alla signora che aveva perso un mazzo di chiavi. Presa alla sprovvista, l'80enne non ha capito che in realtà si trattava di un trucco, e che a finire a terra non erano state le sue chiavi ma qualcosa fatto cadere intenzionalmente dai truffatori.

A casa si è accorta di on avere più la borsetta

La scoperta è avvenuta solo una volta arrivata a casa, quando si è accorta che le mancava la borsetta piena di oggetti personali: le era stata furtivamente sottratta dal (o dalla) complice, che in queste situazioni si apposta sul lato opposto dell'auto per entrare in azione quando la vittima si distrae, scendendo dal proprio mezzo.

Il supermercato installerà due telecamere

Dalla direzione del supermercato fanno sapere di essersi messi a disposizione delle forze dell'ordine per una collaborazione che porti alla risoluzione della situazione, nello specifico ma anche per il futuro prossimo. In zona, tra l'altro, come da accordi presi con il Comune, è prevista l'installazione, sempre a carico del Famila, di due videocamere che controlleranno l’intersezione via Mameli/via Parini, sulla parte comunale dell'area.

L'appello a mantenere sempre alta la guardia

Questo tipo di truffa, come già detto, non è nuova. Un ulteriore appello, quindi, soprattutto ai più anziani, a prestare la massima attenzione di fronte a questi fenomeni, che si concretizzano specialmente nei parcheggi di medie e grandi dimensioni, dove i malviventi riescono a muoversi rapidamente sfruttando la confusione.