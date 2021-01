Anonimo imprenditore dona 15mila mascherine al Comune

Anonimo imprenditore dona 15mila mascherine chirurgiche al Comune di Legnano.

Anonimo imprenditore mette a disposizione del Comune 15mila mascherine

La donazione è avvenuta grazie al tramite del consigliere comunale di minoranza Francesco Toia, capogruppo della lista Toia sindaco. A darne notizia, nel corso del Consiglio comunale di venerdì 22 gennaio 2021, è stata Anna Pavan, vicesindaco e assessore al Benessere e alla Sicurezza sociale (dicitura che racchiude le deleghe ai Servizi sociali e Terzo settore, Politiche per le famiglie e disabilità, Politiche abitative, Salute, Sicurezza e Prevenzione (Polizia Locale) e Protezione civile. “Vorrei innanzitutto ringraziare il consigliere Toia perché per suo tramite un imprenditore ha donato al Comune di Legnano 15mila mascherine chirurgiche e certificate – ha dichiarato Pavan – Sono pervenute in questi giorni e sono state assegnate al Coc (Centro operativo comunale, ndr), in modo particolare alla Polizia Locale e alla Protezione civile per la distribuzione a famiglie in condizioni disagiate. Il comandante Daniele Ruggeri predisporrà una determina nella quale saranno precisati i requisiti e il tracciamento della distribuzione”.

Una media di cinque richieste al giorno al Centro operativo comunale

Il Centro operativo comunale, istituito nel marzo scorso al fine di coordinare le azioni necessarie ad assistere la popolazione durante la pandemia, si occupa di fornire informazioni ai cittadini, organizzare servizi di assistenza a domicilio per persone in quarantena e popolazione fragile in genere, attivare il volontariato. Del Coc fanno parte Polizia Locale, Croce rossa, Protezione civile, Servizi sociali e Ufficio Relazioni con il pubblico del Comune, Auser e Caritas. Nell’ultimo periodo, sono cinque le richieste che il Centro riceve in media ogni giorno. Si tratta per lo più di cittadini che chiamano per ricevere farmaci o generi alimentari a domicilio.

I numeri di telefono a disposizione dei cittadini

Ecco i numeri utili: attivazione contatti dedicati con operatore Urp, da lunedì a sabato, dalle 9 alle 13 (telefono 0331.925553-551 o email coronavirus@legnano.org), dopo le 13 e nei festivi con numero dedicato della Protezione civile 334.050890 (è possibile contattare anche il numero verde istituito dalla Croce rossa italiana 800.065510).