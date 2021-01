Covid, 543 controlli e nessuna sanzione

Covid, proseguono i controlli della Polizia Locale di Legnano.

Covid, negli ultimi sette giorni nessuna sanzione

Nel corso della settimana compresa tra lunedì 11 e domenica 17 gennaio gli uomini del comandante Daniele Ruggeri hanno effettuato ben 543 controlli: 102 al domicilio di persone poste in quarantena, 61 su esercizi commerciali in servizi coordinati con la Polizia di Stato e 380 su persone a piedi e in auto. Nessuna sanzione elevata. Il personale del comando di Polizia locale ha effettuato controlli specifici anti assembramento in tutte le aree verdi e di aggregazione della città, oltre che nei punti di controllo degli snodi stradali principali.

Cinque interventi al giorno per il Coc

Venendo all’attività del Centro operativo comunale (Coc), la media giornaliera nel periodo si è attestata sui cinque interventi, divisi fra richieste di farmaci e di generi alimentari. Da settembre, nella fase due dell’emergenza sanitaria, sono state 260 le richieste ricevute dal Coc, tutte evase. Al Coc collaborano Polizia Locale, Comune (Urp e Servizi sociali), Croce rossa, Protezione civile e Auser.

