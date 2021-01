Angelo Celin, “Grazie per quello che hai sempre generosamente dato senza mai chiedere”

“Angelo Celin ci ha lasciati. È un duro colpo per il Partito democratico e per molti che lo conoscevano da tanti e tanti anni”.

Angelo Celin nel ricordo del Pd

A dirlo sono i dem legnanesi, che ricordano Celin (scomparso ieri, lunedì 11 gennaio 2021, a 95 anni) come “un vero militante, antifascista convinto, sempre in prima fila, coraggioso nelle scelte e infaticabile difensore dei diritti dei lavoratori, un grande esempio di coerenza, di onestà e di fiducia nel prossimo”. “Lo ricordiamo protagonista di tante battaglie sindacali con i metalmeccanici della Franco Tosi, fervente sostenitore dell’Anpi e presidente per lungo tempo del Circolo Fratellanza e Pace, il Circolone, fautore in quei primi anni 80 dell’ingresso di molti giovani nelle cariche direttive, per farlo diventare un luogo di incontro sociale e culturale aperto a tutti i sinceri democratici – prosegue il Partito democratico – A una persona così dobbiamo dire sempre grazie, per tutto quello che ha sempre generosamente dato senza mai chiedere. Riposa in pace, Angelo. Ci uniamo al grande dolore della tua famiglia e dell’amico Giuliano. Non ti dimenticheremo”.

