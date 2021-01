Il Circolone piange Angelo Celin

Il Circolone piange la scomparsa dell’ex presidente Angelo Celin.

Il legnanese, ex dipendente della Franco Tosi e memoria storica della sinistra cittadina, si è spento oggi, lunedì 11 gennaio 2021, a 95 anni. A ricordarlo con affetto e commozione è il suo successore Vittoriano Ferioli: “Era l’Angelo del Circolone – scrive Ferioli – Era il 1992 quando sostituii Angelo Celin alla presidenza del Circolone. Circondato da consiglieri allora giovani, Lui aveva una gran voglia di confrontarsi con noi e le nostre visioni, alla soglia dei 70 anni si sentiva più giovane, ma poi un paio di infarti lo costrinsero a lasciare. Diede le dimissioni più di una volta quell’anno, quando seppe che gli ero subentrato fu soddisfatto, e la sua contentezza me la dimostrò come Lui sapeva fare: “…Bravo vai avanti te che sei giovane e ci sai fare”. E comunque il Circolone non lo abbandonò mai più. Angelo c’era sempre, nonostante le sue vicissitudini di salute, nonostante le vicende dolorose a cui la vita ti sottopone, Angelo rimaneva inossidabile, arrivava al suo Circolone per ritemprarsi, col passo fermo di un novantenne arrivava anche al Tuttonatura, perché voleva riempirsi l’animo di un po’ di piacere, gioiva a vedere soci e amici darsi da fare. Voleva sapere come si andava, ed era incredibile la sua lucida presenza che finiva sempre a incoraggiarti, ti dava consigli sempre, anche pochi mesi fa a 95 anni discutemmo dei problemi della pandemia. Con Lui si ragionava per trovare soluzioni, non per far fantasie, ti sorrideva sempre e la sua fiducia era veramente inossidabile. Ciao Angelo”.

L’ultimo saluto mercoledì 13 gennaio

I funerali si svolgeranno mercoledì 13 gennaio alle 15 partendo direttamente dalla chiesa di San Giovanni, dove alle 14.40 sarà recitato il Rosario.

