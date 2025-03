Proseguono senza esito, per ora, le ricerche di Gianpaolo Filippini, il 57enne abbiatense scomparso lunedì 17 marzo 2025.

Ancora senza esito le ricerche per trovare Paolino

“Paolino”, così era conosciuto in città dove girava con la sua bicicletta bianca, lunedì aveva mandato un messaggio al suo datore di lavoro dicendogli che non sarebbe andato in ditta perché non si sentiva bene, poi è uscito da casa e di lui non si sono avute più notizie. Il giorno seguente avrebbe dovuto presentarsi al lavoro ma non lo ha fatto. Con se aveva anche il cellulare che risulta spento da martedì 18. Le ultime tracce lo vedono lungo il naviglio a Turbigo, quindi molto distante da Abbiategrasso.

Ritrovata la bici

Proprio a Turbigo è stata ritrovata la sua bicicletta, cappellino che indossava, e gli occhiali ma di lui ancora nessuna traccia. Nella ultime ore gli inquirenti stanno concentrando le ricerche nella zona di Turbigo dove è stato avvistato per l’ultima volta.

La scomparsa è stata denunciata dal fratello gemello Gianluca che martedì mattina 18 marzo si è recato alla caserma dei Carabinieri di Abbiategrasso per depositare l’atto di denuncia perché non lo aveva visto rincasare la notte prima e saputo che non si era presentato sul posto di lavoro.

Convivenza difficile tra i fratelli

Gianpaolo e Gianluca vivono insieme in una casa ad Abbiategrasso, ma secondo quanto riportato da amici e dai colleghi di lavoro tra i due non correva buon sangue, c’era un rapporto difficile litigioso, divenuto insostenibile con la scomparsa della madre, avvenuta un anno fa. Proprio questo rapporto difficile potrebbe essere alla base di questa improvvisa scomparsa.

Gianpaolo ha anche due sorelle Lorena e Fiorella, che però vivono in provincia di Bergamo. Dopo la scomparsa, immediata la mobilitazione dei suoi colleghi di lavoro, della ditta Siderinox di Caselle Morimondo, preoccupati del fatto che non fosse andato al lavoro, cosa molto strana, e conoscendo anche i difficili rapporti con il fratello Luca.

Le dichiarazioni su quanto successo

“Paolo se ci sono problemi noi siamo qui per aiutarti a risolverli, non esitare, torna e li affrontiamo insieme. Meglio in gruppo che da solo” l’appello lanciato dai colleghi anche attraverso i social e la tv al programma Chi L’ha visto.

Ore di angoscia per parenti e amici, che da oltre una settimana non sanno più nulla; anche il sindaco di Abbiategrasso Cesare Nai segue da vicino la vicenda :