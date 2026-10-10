Ancora sangue sulle strade, muore in moto a 24 anni

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Tragico incidente nelle prime ore della serata di ieri, venerdì, nel tratto dell’Autostrada A1 tra Pero e Milano Certosa all’altezza del nuovo Polo Fieristico di Rho-Pero. A perdere la vita un ragazzo di 24 anni,

Il giovane in sella alla sua moto si è scontrato con un’auto

Il giovane, in sella alla sua moto stava viaggiando in direzione di Venezia quando per cause ancora in corso d’accertamento da parte degli uomini della Polizia Stradale si è scontrato con un’auto guidata da un uomo di 40 anni.

Nonostante i tempestivi soccorsi per il 24enne non c’è stato nulla da fare

Subito scattato l’allarme sul posto un’ambulanza con gli operatori di Rho Soccorso, l’equipe medica dell’elisoccorso inviata dall’ospedale di Niguarda. Nonostante i tempestivi soccorsi per il giovane però non c’è stato nulla da fare e i sanitari non hanno potuto fare altro se non constatarne il decesso.

Illeso l’uomo che era alla guida dell’auto, traffico rallentato per diversi minuti in direzione di Venezia

Illeso, l’uomo di 40 anni che era alla guida dell’auto. L’automobilista ha rinunciato al trasporto in ospedale. A causa dell’incidente e per permettere agli agenti della Polizia Stradale di effettuare i rilievi il traffico in direzione di Venezia è rimasto rallentato per diversi minuti