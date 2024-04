Ancora ladri di rame al cimitero

Un luogo che dovrebbe essere solamente di pace, serenità e riposo che viene però ripetutamente profanato da chi ha solo un obiettivo: arraffare il più possibile fregandosene del riposo eterno dei defunti. Nuovi episodi di furti di rame al cimitero di Magenta. Nei giorni scorsi infatti i malviventi sono nuovamente entrati in azione al campo santo di via Bersaglieri d’Italia.

A denunciarlo è stato, suo malgrado, uno dei signori che ha subito il furto, Gianluca Cattaneo:

«Vado tutti i giorni al cimitero a trovare mio papà - racconta - Mercoledì scorso era tutto in ordine. Il giorno successivo invece ho trovato un disastro. I ladri avevano strappato i fiori che erano contenuti in queste vaschette di rame e li hanno buttati a terra insieme anche alla gomma piuma. Dopodichè se ne sono andati portando via proprio le vaschette».