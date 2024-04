Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 6 e domenica 7 aprile 2024

Cosa fare a Milano e provincia nel weekend. I migliori eventi.

Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo a Milano e Provincia. Ecco i nostri consueti consigli per sabato 6 e domenica 7 aprile 2024

LEGNANO - Sanitel day

Giornata di prevenzione e screening gratuito dei parametri vitali in piazza San Magno. L’appuntamento è per domani, sabato, dalle 9 alle 14.

Si tratta del Sanitel Day, promosso da Abv srls con il patrocinio del Comune. I cittadini troveranno una postazione allestita con gazebo, ambulanza, personale medico e paramedico che provvederanno a misurare i parametri vitali quali: misurazione della pressione arteriosa, tasso glicemico, saturazione ossigeno del sangue, frequenza cardiaca, esame diagnostico con elettrocardiogramma Kardia e saranno sottoposti al questionario per i disturbi del sonno.

LEGNANO - 100 domande sulla gravidanza

Nell'ambito della Giornata internazionale della salute, l’ospedale di Legnano propone un evento speciale dedicato alle future mamme dal titolo «100 Domande sulla gravidanza: i vostri dubbi». L’appuntamento è fissato per dopodomani, domenica, dalle 11 alle 13 nell’Aula Formazione (Area B, piano 0).

L'incontro è stato ideato per offrire informazioni chiare e aggiornate su uno dei periodi più significativi nella vita di una donna, un'occasione preziosa per ricevere risorse affidabili e valida consulenza su una vasta gamma di argomenti correlati alla gravidanza.

Una ginecologa ospedaliera sarà a disposizione del pubblico per rispondere alle domande e fornire risposte accurate e dettagliate alle future mamme, ai papà ma anche ai familiari contribuendo così ad acquisire maggiore sicurezza e consapevolezza in vista del lieto evento. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

MAGNAGO - Fiera di primavera

Tutto pronto per la Fiera di Primavera. Domenica, dalle 9 alle 19, il centro di Magnago si colorerà per una manifestazione che vuole essere un benvenuto alla nuova stagione. L'organizzazione, in capo all'assessore Franco Piantanida e alla comandante della Polizia locale Paola Portaluppi, con la preziosa collaborazione operativa del vicecomandante Luca Foglia, ha previsto un programma vario e variegato che si «dipanerà» sulle tre piazze principali del paese, ovvero piazza San Michele, piazza Italia e piazza d'Armi. «Il programma segue la falsa riga dell'anno scorso – spiega il vicesindaco Piantanida – Nel 2023, però, le previsioni meteorologiche erano nefaste e diversi hobbisti e ambulanti mancarono l'appuntamento nonostante il tempo fu più clemente di quanto annunciato. Ora, facendo gli scongiuri, speriamo nel bel tempo e, visto che le tre piazze dovrebbero essere piene, ci auguriamo che il colpo d'occhio possa essere molto più bello». Tra gli altri, si segnala lo stand gastronomico degli amici di San Martino oltre che l'apertura straordinaria dei commercianti che hanno le vetrine nel luogo della festa. I gonfiabili animeranno piazza d'Armi, i trattori verranno esposti di fronte al vecchio municipio. In piazza Italia protagonisti anche i Vigili del Fuoco di Inveruno.

PARABIAGO - Rievocazione medievale

Tutto pronto per la rievocazione medievale prevista per domenica in città. La Città di Parabiago si prepara a rivivere il momento di identità storica e lo fa domenica 7 aprile 2024, quando il centro cittadino si vestirà di medioevo proponendo molteplici iniziative patrocinate dal Comune di Parabiago e organizzate da due associazioni culturali da sempre attive. Al Parco Crivelli e via Sant’Antonio farà da protagonista la Pro Loco di Parabiago guidata da Donatella Pozzati: arti, mestieri, locande, sbandieratori, sfilate e rappresentazioni verranno proposte per tutta la giornata a partire dalle 10.

L’evento, realizzato in collaborazione con Upli e Pro Loco Lombardia, è stato pubblicato sulla piattaforma Rievocazioni.net. Avranno un ruolo attivo le scuole della città, la compagnia teatrale “Dove osano le aquile”, Arteritmica, Kankudojo e tante altre realtà coinvolte. Al Parco di Villa Corvini, invece, prenderà vita l’iniziativa di Parabiago Medievale in partnership con l’Associazione Culturale El Bigatt guidata da Marco Morlacchi e con Legnanum Medievalis. Una giornata che inizia alle 10 e che propone un’ambientazione dell’epoca con cornamuse, tamburi, falconieri, letture delle cronache della Battaglia di Parabiago e simulazione dello scontro avvenuto nel 1339… e tanto altro ancora.

CASTANO PRIMO - Fiera primaverile, edizione 2024

L’Amministrazione comunale rende noto che domenica, in piazza Mazzini, si terrà la tradizionale Fiera primaverile. L’iniziativa ormai alle porte si presenta come una grande giornata di festa. Che vedrà protagonisti le bancarelle, i rappresentanti del mondo della cultura e delle associazioni, quindi i produttori agricoli.

La manifestazione si è rinnovata nei suoi contenuti. Quest’anno il Comune ha infatti deciso l’ampliamento della varietà merceologica. E’ stata prevista, in particolare, l’aggiunta del settore alimentare, con preferenza dei prodotti tipici enogastronomici. della cultura e dell’artigianato locale. Non mancherà lo spazio per il divertimento, per grandi e piccini.

BUSTO GAROLFO - Pranzo di primavera

Si terrà domenica all’Osteria della Lucciola il tradizionale “Pranzo di Primavera” del Circolo Cooperativo San Giuseppe, che quest’anno ha organizzato l’evento insieme alla Pro Loco, sulla scia di una collaborazione che si protrae da tempo. Il menù comprenderà un aperitivo, un antipasto misto, un bis di primi, un secondo a scelta, un dolce e bevande varie. Le prenotazioni saranno aperte fino all’esaurimento dei 60 posti disponibili e prevedono una quota di 30 euro per soci e relativi familiari e di 35 euro per amici e simpatizzanti. Chi fosse interessato a partecipare deve rivolgersi al socio del circolo Isidoro Menna o incontrandolo nella sede in via Busto Arsizio 11 tutti i giorni dalle 10.30 alle 11.30 o contattandolo al 3332082574.

MAGENTA - Arte e gusto

Partirà domani, sabato 6 aprile, Magenta Arte&Gusto organizzata dai Ragazzi di Magenta e Young Effect. Alle 15 si parte con l'apertura della mostra, seguita da un laboratorio di pasticceria per bambini alle 15.30. Alle 18.30 Aperitivo con Young Effect - Attività non formali e presentazione delle opportunità europee, mentre in serata dalle 21.30 musica dal vivo con Still Something Missing e Kamahatama. Domenica 7 invece dalle 11 apertura della mostra, alle 12 giro risotti. Nel pomeriggio alle 15.30 per i bambini ci sarà un «cibolatorio». Alle 18.30 poi un aperitivo con Underground Network, per fare quattro chiacchiere sul nuovo progetto di Out of Control Magenta e a seguire dalle 21 serata musicale con gli Scumpilation. Nel corso di entrambe le serate sarà inoltre attivo il servizio cucina con un ricco menù di prelibatezze preparate dai volontari.

CORBETTA - Festa del perdono

Proseguono a Corbetta gli eventi per la Festa del Perdono. Domani, sabato 6, l'Amministrazione comunale ha programmato l’inaugurazione del Parco di Villa Ferrario. Il taglio del nastro è stato fissato per le ore 18.30 e sancirà la riapertura dell’area verde posta davanti alla biblioteca. Un bel pomeriggio con bancarelle, dj set, animazione e una grande maccheronata che si concluderà poi alle 22.30 con lo spettacolo pirotecnico.

Domenica 7 invece nella solennità della Beata Vergine dei Miracoli, ritorneranno per le vie del centro cittadino le bancarelle di hobbysti e artigiani. Dopodichè alle 10.30 ci sarà la celebrazione solenne in Santuario e a seguire la consegna del prestigioso premio suor Michelina.

BAREGGIO - Festa di Primavera al Bosco dei 100 Frutti

Si terrà nella giornata di domenica 7 aprile la seconda edizione della «Festa di Primavera» del Bosco dei 100 frutti di via Montegrappa. Ricco il programma previsto per la giornata che partirà dalle 10 con le Storie di Pace e Primavera: una lettura di storie per grandi e piccini con la collaborazione de Il viaggio di Metis.

Dalle 10.30 poi ci sarà il laboratorio gratuito per bambini «Fiorisce la pace». Per partecipare è necessaria la prenotazione inviando una mail a bosco100frutti@gmail.com. Nel corso della giornata poi ci sarà un momento dove verranno piantati nuovi alberi da frutto nel bosco e a seguire la giornata si concluderà con una merenda per tutti.

MARCALLO CON CASONE - Autismo: non deficit, ma super-abilità nel metodo Superability di Lucio Moderato

In occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo il Comune di Marcallo con Casone, in collaborazione con L'Oro Onlus e Bluefamily Odv, ha organizzato per domani, sabato 6 aprile, alle 9:30, un convegno incentrato sulla figura del dottor Lucio Moderato, già direttore dei Servizi innovativi per l’autismo di Fondazione Sacra Famiglia, e sul modello educativo Superability da quest’ultimo sviluppato.

L’iniziativa avrà luogo presso il centro pensionati di Via Pasteur e vedrà la partecipazione, tra gli altri del ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, del senatore Massimo Garavaglia, dell’educatrice esperta nel metodo Superability Adriana Campi e e di esperti del settore provenienti dalla Fondazione Sacra Famiglia, tra cui l’attuale direttrice dei Servizi innovativi per l’autismo Monica Conti e la Responsabile Servizi residenziali e semiresidenziali per l'autismo Gina Fiore.

Al termine dell’evento seguirà un aperitivo preparato dai ragazzi delle associazioni L’Oro e Bluefamily.

OSSONA - Compost gratis in Pro Loco

Partirà nella giornata di oggi, venerdì 5 aprile, la distribuzione gratuita di compost organizzata dalla Pro Loco Morus Nigra di Ossona. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Ossona, proseguirà anche nella giornata di domani e di sabato 13 aprile, in tutti è tre i casi l’orario di distribuzione del materiale compostabile sarà dalle 14.00 alle 17.00.

I cittadini che desiderano ritirare il compost dovranno recarsi presso la sede della Pro Loco in via Roma 8, all’ingresso posto lungo la pista ciclabile. Dall’associazione raccomandano, oltre a un utilizzo moderato del compost, di recarsi presso il sito muniti di appositi contenitori per il trasporto del materiale.

BOFFALORA SOPRA TICINO - Festa del Santuario dell’Acquanera

È tutto pronto per la festa del Santuario della Madonna dell’Acquanera di Boffalora Sopra Ticino. L’iniziativa, patrocinata dal Comune, terrà compagnia ai cittadini per tutto la giornata di domenica con diverse attività.

Si parte già dal giorno precedente, quello di sabato, quando alle 10 e alle 16 ci sarà la messa al Santuario e alle 20.45 il rosario. Domenica invece dalla mattina verranno posizionate le bancarelle attorno al Santuario con la presenza di hobbisti, gastronomia e gli stand del Comitato Agricolo del Magentino e del Parco del Ticino.

Ci sarà inoltre anche tanto divertimento per i bambini con la presenza dei giochi gonfiabili e la pesca di beneficenza parrocchiale. Inoltre ampio spazio per la cultura con una mostra sulla storia del Santuario. Nella giornata di domenica inoltre sono previste le messe alle 10 e alle 17 e alle 15.30 la recita del rosario.

Lunedì infine sono previste altre due messe sempre alle 10 e alle 18 e alle 15 la recita dei vesperi. Durante le giornate di domenica e lunedì sarà inoltre attivo un servizio di trenino turistico che consentirà alle persone di essere portate dal paese fino al Santuario con partenza da piazza I Maggio.

ABBIATEGRASSO - Lingua lombarda, Moschino, Trekking

Tavola rotonda "Il domani della lingua lombarda" - sabato 6 aprile 2024 alle 15 - Sala Consiliare Castello Visconteo- ingresso libero-

Sabato 6 aprile ore 18 Inaugurazione mostra “Genius Loci: Franco Moschino” sotterranei del Castello Visconteo a seguire Chiesa Santa Maria Vecchi

Sabato 6 aprile dalle 15:30 alle 19:30 Annullo filatelico speciale a cura dell'Associazione Filatelica e Numismatica AFNA e Poste Italiane dedicato alla mostra di Franco Moschino nei sotterranei del Castello Visconteo

Trekking a colori - visite guidate gratuite dell'antico Borgo di Castelletto. La visita è gratuita. Sono previsti due turni di visita sabato 6 aprile: alle ore 10.30 e alle ore 15. Ritrovo all’ingresso di Palazzo Cittadini Stampa, Alzaia Naviglio Grande 14, Abbiategrasso. Durata 90 minuti circa

CERRO MAGGIORE - Progetto Anita Bollati

Nuovo appuntamento per il «Progetto Anita Bollati», rassegna che il Comune propone da 24 anni in onore dell'illustre cittadina regina del teatro dialettale. Domani, sabato, sul palco dell'auditorium comunale di via Boccaccio, salirà la compagnia teatrale dei «Sempr'Alegher» che metterà in scena la commedia brillante in dialetto «La vita de tutti i di». Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Torna anche la rassegna musicale «Aspettando Underskin» del Corpo musicale cittadino: oggi, venerdì, alle 21, nella sede di via Bernocchi, esibizione di Martha J. & Chebat con musiche dei Beatles.

CERRO - Giornata ecologica

Tutto pronto per la Giornata ecologica promossa dal Parco dei Mughetti e dai Comuni. L'appuntamento è per domenica. A Cerro il ritrovo è alle 9 nel parcheggio del centro sportivo comunale di via Asiago, dalle 9 alle 12 via pulizia delle aree assegnate e, alle 12.30, rinfresco per tutti i partecipanti. La pulizia avverrà anche nei paesi di Origgio, Uboldo e Gerenzano. Il materiale necessario per la pulizia verrà fornito ai partecipanti dai Comuni. Per chi prenderà parte all'iniziativa è consigliato l'utilizzo del gilet ad alta visibilità e i minori dovranno essere accompagnati da un adulto.

RESCALDINA - «La poliziotta che scacciava gli spacciatori cantando»

Tutto pronto per l'intitolazione del parco ad Antonella Iasilli, «La poliziotta che scacciava gli spacciatori

cantando» così come è diventata conosciuta. Rescaldinese, vice questore all'aeroporto di Malpensa, era venuta a mancare nell'aprile 2023 all’età di 49 anni.

Era diventata nota quando, nel giugno 2022, aveva chiamato a raccolta numerosi cittadini nel Bosco del Rugareto, area verde conosciuta come il «Bosco della droga». Il motivo? Insieme all'amico e collega

poliziotto-rapper Sebastiano Vitale, in arte «Revman», aveva fatto rivivere quel bosco grazie ad un flash-mob, a suon di musica, con la canzone «La ricetta della felicità» che ha poi spopolato sul web ed è

stata riproposta anche in altri eventi anti-spaccio di sostanze stupefacenti.

L'inaugurazione del parco che porterà il suo nome si svolgerà domani, sabato, alle 10.30 nell'area verde di via Nanni: sono previsti gli interventi delle autorità, poi quello del Corpo musicale Santa Cecilia

1923, poi ci sarà la partenza dei volontari del progetto di cittadinanza attiva Adotta un sentiero, l'inaugurazione della pista di skateboard con esibizioni e prove gratuite, musica e balli e poi aperitivo per tutti.

NERVIANO - «Concerto per Daniela»

Questo il titolo della serata di oggi, alle 21, nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano. Protagonista sarà il coro Let's GoSpel che si esibirà per ricordare Daniela Cassina e Gabriella Andreasi, le due amiche e coriste che hanno perso la vita la sera del 7 ottobre 2022 quando stavano tornando dal workshop del Novara gospel festival a causa di un incidente stradale causato da un pirata dalla strada.

La serata vedrà l'esibizione del coro gospel nervianese con la partecipazione del soprano Giada Citton accompagnato dal maestro Andrea Dellavedova e dal coro Shalom di Parabiago (altro coro in cui

Daniela cantava). Cassina, 48 anni, era residente a Busto Garolfo ed era la moglie dell’ex sindaco di Nerviano Massimo Cozzi: in paese era nota anche per il suo impegno, tra i fondatori e membri, del Nordic walking Nerviano.

Andreasi aveva invece 63 anni e abitava a Cerro Maggiore: era attiva nelle Acli del suo paese, nel coro parrocchiale e anche nel Comitato accoglienza bambini di Chernobyl (con famiglie di Cerro, Cantalupo,

San Vittore, Canegrate e Rescaldina).

LEGNANO - Pazienti reumatologici e diritti

Appuntamento il 7 aprile 2024 ore 8:45 in Via Ragazzi del 99, Legnano con la nostra Sezione ALOMAR di Legnano per una conferenza dedicata al tema dei diritti per i pazienti reumatologici: seguirà poi una nuova 6.000 Passi di Salute, la nostra camminata non competitiva volta a sensibilizzare circa l'importanza di uno stile di vita sano per chi vive con una malattia #reumatologica

Iniziativa con contributo di partecipazione a offerta libera.

La somma raccolta sarà devoluta ad ALOMAR ODV Sezione di Legnano per donare alla Reumatologia dell'Ospedale di Magenta, come già in passato per quello di Legnano, l'apparecchio "evidenziatore di vene" che permetterà più facilità per prelievi ed infusioni a pazienti che ne hanno necessità

Se invece volete fare un giro fuori zona cliccate qui per gli eventi del fine settimana in Lombardia.