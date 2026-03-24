Ancora furti al cimitero: rubata una statua di Gesù

E' successo nel camposanto del capoluogo: i ladri sono scappati con la statua alta 1 metro

Ancora furti al cimitero di Rescaldina: rubata una statua raffigurante Gesù.

Ancora furti al cimitero

Ancora furti al cimitero di Rescaldina. Il nuovo episodio è stato scoperto nei giorni scorsi da una persona che si era recata nel camposanto per portare un saluto ai suoi cari defunti. Era la mattina di sabato 21 marzo 2026. Da una tomba di famiglia era scomparsa una statua raffigurante Gesù, dell’altezza di un metro. Sul fatto stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Legnano.

La polemica

Sono settimane che il camposanto del capoluogo e quello della frazione sono presi di mira dai ladri, il gruppo di minoranza Cambia Rescaldina aveva chiesto al Comune di intervenire piazzando delle telecamere di videosorveglianza.