Ancora code chilometriche in A8 dopo l’incidente mortale

E’ stato chiuso temporaneamente al traffico il tratto di autostrada A8 tra Castellanza e Legnano a causa dell’incidente che questa mattina, 4 novembre 2025, è costato la vita ad un motociclista.

Incidente mortale in A8: ancora code chilometriche in direzione Milano

Non accennano a diminuire le code lungo la A8 in direzione Milano dopo che questa mattina prima delle sette è avvenuto uno scontro fra un’auto e una moto, incidente che è costato la vita al centauro all’altezza di Legnano. Sul luogo dell’evento sono intervenuti, in codice rosso, i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della 2ª Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.

A Busto Arsizio la coda per immettersi in autostrada si registra già in entrata e l’autostrada Pedemontana, utilizzata come alternativa, è anch’essa congestionata a causa del traffico.