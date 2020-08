Ancora botte tra ragazzi in centro: uno colpito in testa, l’altro ferito a un fianco

Ancora botte tra ragazzi a Legnano: uno dei due litiganti è finito in ospedale con per un colpo in testa, l’altro ha riportato una ferita a un fianco.

Ancora botte tra ragazzi in centro

Un altro episodio di violenza nel centro di Legnano. In queste settimane insomma la movida cittadina continua a far registrare episodi di liti tra giovani. Stanotte è toccato a due ragazzi, molto probabilmente sotto gli effetti dell’alcol. La lite è scoppiata appunto a Legnano: uno dei due giovani è rimasto ferito dopo un colpo ricevuto in testa (si è recato al pronto soccorso e poi è stato dimesso in buone condizioni) mentre l’altro si è recato fino a Busto Garolfo dove si è presentato nella locale stazione dei Carabinieri. Ha raccontato ai militari di essere stato ferito, mostrando un taglio su un fianco. Ma non sono stati rinvenuti coltelli o altre armi. Soccorso dalla Croce Rossa di Busto Arsizio, ha rifiutato il trasporto in ospedale.

