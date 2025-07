Anche il dottor Bottani tra i vincitori del premio Geppino Micheletti

Medicina del territorio

Il medico di base, residente a Vittuone ma con studio ad Arluno, è stato premiato per la sua presenza costante, attenta, silenziosa e umana accanto ai pazienti

C’è anche il nome del dottor Alessandro Bottani, medico di famiglia ad Arluno, tra i vincitori della prima edizione del prestigioso Premio dottor Geppino Micheletti, consegnato nei giorni scorsi nella cornice della Sala della Regina nella Camera dei Deputati a Roma.

Anche il dottor Bottani tra vincitori del premio Micheletti

Il premio, promosso dal deputato Andrea Mascaretti insieme alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, nasce per onorare medici che si sono distinti per altruismo, senso del dovere e straordinaria dedizione al prossimo, incarnando lo spirito del dott. Micheletti, medico eroe della strage di Vergarolla, che continuò a operare i feriti pur avendo perso la sua famiglia nell’esplosione.

Tra i tanti professionisti provenienti da ogni parte d’Italia e del mondo, spicca proprio la figura del dottor Bottani, residente a Vittuone e medico di medicina generale ad Arluno, dove è punto di riferimento per centinaia di famiglie. Classe 1985, laureato a Pavia e specializzato in Medicina d’Emergenza e Urgenza, ha lavorato a lungo nei Pronto Soccorso del territorio e oggi è stimato non solo per la sua competenza, ma per la sua presenza costante, attenta, silenziosa e umana accanto ai pazienti.

Il riconoscimento ricevuto alla Camera dei Deputati non è solo un premio individuale, ma un motivo di orgoglio per tutto il nostro territorio, che può contare su una figura medica che incarna i valori più alti della professione: serietà, empatia e dedizione autentica. Ad Alessandro Bottani sono giunte in questi giorni le congratulazioni della comunità di Arluno, con la gratitudine sincera di chi ogni giorno si affida a lui con fiducia.