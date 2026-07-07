Anche gli Artigiani del Borgo piangono Massimo Gorla

Anche gli Artigiani del Borgo piangono la scomparsa di Massimo Gorla, storico maestro di judo e fondatore della palestra Orizon di Olcella, frazione di Busto Garolfo.

Il cordoglio degli Artigiani del Borgo per la morte di Massimo Gorla

L’associazione di volontari, attiva dal 2006 nella diffusione della storia e della cultura manuale nel tempo nell’area di Legnano e dell’Altomilanese, ha voluto ricordarlo con un messaggio affidato alle parole del presidente Ennio Minervino, ripercorrendo oltre vent’anni di collaborazione nelle numerose iniziative benefiche organizzate insieme.

Minervino: «Conserviamo nel cuore la bellezza di averlo conosciuto»

Così scrive Minervino:

«Per tutti gli anni passati con noi, e sono più di venti. Soprattutto con la moglie Enza, in tutti gli spettacoli che con lei abbiamo portato a Ludolandia, all’ospedale di Legnano per la pediatria e in tante altre occasioni benefiche. Massimo era un maestro di judo e si occupava della parte “sportiva” della sua amata palestra, ma non ha mai mancato di essere al nostro fianco in tutte queste occasioni, incontri che hanno fatto bene e ci hanno aiutati a crescere. A nome di tutti gli artigiani e le artigiane porgo le più sentite condoglianze a Enza, alla figlia Doris, a tutti i familiari e i tanti, tantissimi che gli hanno voluto bene e ne hanno condiviso gli insegnamenti. In attesa di ricordarlo concretamente con una donazione, conserviamo nel cuore la bellezza di averlo conosciuto».