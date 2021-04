Anche a Bernate una classe in quarantena

A Bernate una classe della media è in quarantena: il sindaco invita a non abbassare la guardia.

Una classe delle medie in quarantena a Bernate

Gli alunni di una classe della scuola media di Bernate, dopo la riapertura del 7 aprile 2021, sono di nuovo a casa. Neanche due settimane in presenza sono bastate ai 22 ragazzi e ragazze di una seconda per riambientarsi all’aula reale, dopo tanti giorni trascorsi in Dad, che hanno dovuto rimanere nuovamente a casa per la positività al Covid-19 di un’alunna. Anche tutti i docenti della classe dell’istituto di piazza della Pace sono in isolamento, entrambi fino al 29 maggio.

Non è il primo caso nel territorio: nei giorni scorsi ci sono stati casi anche a Vanzaghello e Busto Garolfo.

Il messaggio del sindaco

Il sindaco Mariapia Colombo rassicura che stanno tutti bene, anche la ragazzina positiva, ma invita ancora una volta tutti i cittadini a non abbassare la guardia e ad attenersi rigorosamente alle norme del Dpcm e ai comportamenti corretti che tutti ormai conoscono.

“È la prima volta, quest’anno, che un’intera classe deve rimanere in isolamento per colpa del virus. È doveroso rimarcare la necessità di continuare a rispettare le misure di prevenzione ed è altrettanto necessario poter contare su un comportamento responsabile anche dei nostri adolescenti invitando loro a non creare assembramenti pomeridiani e a indossare sempre la mascherina. Ricordiamoci sempre che il rispetto delle regole è a tutela della propria salute, ma anche della salute degli altri”.

I casi in paese

A Bernate, questa settimana, i casi positivi accertati erano 15, di cui uno ricoverato in ospedale, mentre i cittadini guariti sono 154.