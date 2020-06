Anatroccoli si perdono in centro: salvati dalla Polizia locale FOTO

Anatroccoli a spasso in pieno centro. E’ successo ieri, lunedì 8 giugno 2020, a Legnano.

LEGGI ANCHE:

Capriolo rischia di annegare nel canale: salvato dai pompieri FOTO e VIDEO

Gattino si nasconde nel motore di un’auto: salvato dai pompieri

Anatroccoli salvati dagli agenti

I pennuti stavano zampettando in via Milano quando sono stati trovati da una pattuglia della Polizia Locale che ha subito provveduto a soccorrerli. Gli agenti li hanno avvicinati e, con molta delicatezza, sono riusciti a prenderli in mano. Dopodiché li hanno portati, in auto, fino al Parco Castello. Qui gli anatroccoli sono stati liberati nel loro habitat naturale. I due uccellini sono subito tornati nel laghetto.

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE