Capriolo rischia di annegare nel canale: salvato dai pompieri FOTO e VIDEO

Capriolo rischia di annegare nel canale ad Abbiategrasso: salvato dai pompieri.

Nel primo pomeriggio di oggi, mgiovedì 4 giugno, i pompieri sono intervenuti nel canale scolmatore di Abbiategrasso, strada Prabaló, per recuperare un capriolo che era finito in acqua. I Vigili del fuoco sono intervenuti con due autopompe per riuscire a portare in salvo l’animale. Subito soccorso dal veterinario sembra stare bene: è solamente ferito ad una zampa. Dopo le cure necessarie sarà liberato nel bosco.