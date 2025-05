Ammodernamento tecnico, l'ufficio postale chiude fino al 17 luglio

Lavori in corso anche per l'ufficio postale di Robecco sul Naviglio , che ha partire dalla giornata di mercoledì 7 maggio sarà chiuso per interventi di ammodernamento della struttura.

Chiuso fino al 17 luglio l'ufficio postale di Robecco

Stando a quanto riportato dall'Amministrazione comunale sui sui canali social, le poste robecchesi rimarranno chiuse per oltre due mesi. Sarà dunque necessario attendere fino all'estate affinché i cittadini possano tornare a usufruire dell'ufficio.

Nel suo annuncio, il Comune ha inoltre segnalato gli uffici postali limitrofi a cui i robecchesi potranno rivolgersi durante il periodo di chiusura delle poste cittadine: si tratta degli uffici di Pontevecchio, in via Isonzo 100, aperto da lunedì a venerdì dalle 8:20 alle 13:35, sabato dalle 8:20 alle 12:35, dotato di Atm attivo 24 ore su 24; a Cassinetta di Lugagnano, in via Roma 71, aperto martedì e giovedì dalle 8:30 alle 13:45, sabato dalle 8:20 alle 12:45 e a Magenta, in via Pusterla 33, aperto da lunedì a venerdì dalle 8:20 alle 19:05, sabato dalle 8:20 alle 12:35, dotato di ATM h24.