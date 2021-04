Ambulanti in protesta: “Fateci lavorare”

Ambulanti in manifestazione a Milano per potertornare al loro lavoro: è successo stamani, martedì 6 aprile 2021.

Ambulanti in protesta a Milano: ecco perché

Oltre 600 ambulanti dei banchi non alimentari hanno manifestato oggi, martedì 6 aprile, a Milano. Si sono dati appuntamento in piazza Duca d’Aosta, davanti alla stazione Centrale. Una sola parola: lavoro. Chiedono di poter ritornare nei loro stalli al mercato e riprendere la propria attività

“Vanno rivisti i divieti”

“Siamo attività all’aperto dove i rischi sono inferiori che negli ambienti chiusi. Vanno rivisti i divieti, possiamo lavorare in sicurezza” spiega Francesco Gornati di Cuggiono.

La manifestazione si è poi trasformata in corteo e chi a piedi, chi con i suoi furgoni hanno percorso via Vittor Pisani e Corso Buenos Aires per raggiungere la Prefettura dove una delegazione incontrerà il prefetto Renato Saccone.

Dal 7 aprile gli ambulanti non alimentari saranno sui loro posteggi, chiusi, per dimostrare la loro volontà di riprendere a lavorare.