Ruba in un negozio e scappa in bici, ma viola il coprifuoco: preso. Sfortunato il ladro che mercoledì notte ha rubato in un esercizio commerciale di Magenta, il Mail Boxes di via Manzoni.

Ruba in un negozio e scappa in bici

L’uomo, un egiziano, si è introdotto con una effrazione nell’edificio asportando un computer e dei soldi, poi nascosti in uno zaino, e si è allontanato in bicicletta. Poco dopo, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Abbiategrasso, hanno avvistato due persone in bicicletta che si aggiravano in città, violando inequivocabilmente il coprifuoco imposto dalla normativa anticovid.

Ladro fermato: violava il coprifuoco

L’egiziano ha così cercato di liberarsi dallo zaino, ma è stato acciuffato e dal controllo sul pc si è risaliti al negozio, dove i proprietari hanno poi riscontrato di essere stati vittima di furto.