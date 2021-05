Il dramma dell’infermiera scuote la città: lunedì pomeriggio momenti concitati in via Lombardo Radice, dove una donna, colpita da malore, è stata trovata riversa al suolo. Inutili i soccorsi: la donna è morta.

Lavorava all’Hospice

Subito è scattato il tam tam a Magenta, tra preoccupazione e shock per uan vita spezzata all’improvviso. Grande dolore quando si è scoperto che la vittima è Emma Serafina Minacore, conosciuta come Emy, infermiera dell’Hospice. Una persona conosciuta per il suo impegno professionale, che viveva lì vicino a dove il destino ha spezzato per sempre la sua esistenza. Aveva 49 anni.

Sotto shock colleghi dell’ospedale e degli hospice dell’Asst Ovest Milanese, in cui operava, oltre a familiari e amici, travolti letteralmente dalla notizia. Una persona disponibile, generosa e socievole strappata precocemente alla vita.