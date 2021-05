Elisoccorso a Magenta: donna in gravi condizioni

Elisoccorso in via Lucio Radice Lombardo a Magenta: donna in gravi condizioni

Una donna di 50 anni si è sentita male questo pomeriggio, lunedì 3 maggio, pochi minuti prima delle 16.15, mentre si trovava in via Lucio Radice Lombardo a Magenta. I soccorritori della Croce bianca di Sedriano, corsi sul posto in codice rosso e a sirene spiegate, hanno subito cercato di rianimare la donna.

Sul posto anche l’elisoccorso, atterrato nelle vicinanze, e i Carabinieri.

Al momento non è ancora chiaro quello che è successo ma la donna, in gravi condizioni, è stata trasportata in codice rosso in ospedale.