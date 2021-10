Altro incidente a Rho: arrivano i soccorsi

A Mazzo

Un mezzo pesante è rimasto coinvolto in un altro incidente a Rho: due i sinistri stradali verificatesi in città nel giro di due ore.

Un altro incidente a Rho, questa volta a Mazzo, che ha visto il coinvolgimento di un mezzo pesante.

Aggiornamento delle 13.15

A rimanere coinvolto un giovane di 27 anni. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi come potevano sembrare in un primo momento ed è stato portato in ospedale in codice verde.

Altro incidente sulle vie di Rho

Erano circa le 12.25 di oggi, sabato 2 ottobre 2021, quando si è verificato un incidente che ha visto il coinvolgimento di un mezzo pesante in viale Alcide De Gasperi a Mazzo di Rho. I soccorsi, per aiutare la persona rimasta coinvolta, sono stati allertati in codice rosso. Sul posto, per capire la dinamica del sinistro stradale gli agenti di Polizia Locale di Rho.

Due ore prima uno scontro tra un'auto e un camion

Erano le 10.25 di oggi, sabato 2 ottobre, quando i soccorsi erano già stati allertati per uno scontro tra un'auto e un camion in via Lainate, sempre a Rho. Anche in quel caso, i soccorsi erano stati allertati in codice rosso. Tre le donne coinvolte nell'incidente: per fortuna, poi, nessuna di loro era grave.