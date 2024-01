Altri quattro tentati furti in paese, "prese" due persone

Altri quattro tentati furti a San Vittore Olona: bloccate due persone.

Altri quattro tentati furti nella notte

Non c'è pace per gli esercizi commerciali di San Vittore Olona: anche questa notte ignoti hanno cercato di entrare in quattro di loro, per rubare soldi e altro materiale. Per la precisione, ad essere stati colpiti sono stati tre bar (tra cui il Muscari Cafè che si trova a due passi dal municipio) così come il ristorante Bollicine che si trova in via 24 Maggio.

Bloccate due persone

Non appena provocato i danni ai locali, gli allarmi degli esercizi pubblici hanno iniziato subito a suonare. Sul posto, stanotte, sono intervenuti immediatamente i Carabinieri della Compagnia di Legnano che sono riusciti a bloccare due soggetti, che sono poi stati portati in caserma: su si loro sono ora in corso gli accertamenti per capire il loro eventuale ruolo nei furti. Nei loro confronti, al momento, non è stato emesso nessun provvedimento di arresto nè di denuncia.

I furti passati

Nel periodo natalizio, erano stati diversi gli esercizi commerciali finiti nel mirino dei ladri: prima era toccato alla parrucchiera di via Magenta, allo stesso Muscari Cafè e alla gelateria "Fiabe di gelato" in piazza Italia e al "Pier Cafè", verso la fine dell'anno i ladri avevano visitato invece anche il bar tra la via Pace e il Sempione e la farmacia in piazza.