Altra operazione anti-droga con agenti in borghese

Sicurezza

Polizia Locale : nuovo colpo contro lo spaccio di droga in città

Altra operazione contro lo spaccio in città. A soli due giorni dall’arresto del 19 agosto, nel pomeriggio di venerdì 22 agosto, gli Agenti della Polizia Locale di Abbiategrasso arrestano, in flagranza di reato, un altro spacciatore nel parco di Via della Folletta.

Cedeva dosi ai consumatori al parco

L’uomo, anch’egli un ventiduenne egiziano, S.H.A. è stato sorpreso in pieno giorno dagli Agenti della Polizia Locale, appostati in abiti civili a pochi metri dal parco della Folletta, a cedere una dose di sostanza stupefacente ad un consumatore abituale per poi nascondere la sostanza in un nascondiglio all’interno del parco, non curante del fatto che il luogo è spesso frequentato da minori. Veniva quindi fermato ed a seguito di perquisizione addosso dell’uomo veniva rinvenuto il denaro provento dell’attività di spaccio per oltre 300euro.

Oltre al denaro ed al telefono cellulare usato per gli scambi, gli Agenti sequestravano sia la sostanza all’acquirente (1,6gr di hashish ), il quale veniva poi segnalato alla Prefettura di Milano come consumatore abituale e la sostanza occultata nel parco risultata poi essere cocaina già suddivisa in tredici dosi “da strada” per un totale di 12,5 gr pronta per essere immessa nel mercato illegale delle sostanze stupefacenti. Il ventiduenne veniva quindi arrestato in flagranza di reato e condotto nelle camere di sicurezza del comando di Polizia Locale.

Arresti domiciliari a Piacenza

Nella mattinata di sabato 22 agosto, il Giudice del Tribunale di Pavia durante l’udienza per direttissima, convalidava l’arresto applicando, a carico del soggetto, la misura cautelare degli arresti domiciliari nella propria abitazione nel Comune di Piacenza, dove veniva condotto dagli Agenti di Abbiategrasso che davano esecuzione alla misura imposta dal Giudice. Anche questo intervento conferma l’attenzione e la costante presenza sul territorio degli Agenti della Polizia Locale abbiatense, impegnati quotidianamente, tra l’altro, nella lotta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.