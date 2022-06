Altra morte sul lavoro: tragedia in un padiglione del Salone del Mobile

La piaga delle morti sul lavoro non sembra aver mai fine. Oggi la tragedia si è consumata in un padiglione di Rho Fiera dove è in allestimento il Salone del Mobile: a seguito della caduta da una scala un uomo di 64 anni è morto in ospedale

Altra morte sul lavoro: tragedia nel padiglione del Salone del Mobile

La tragedia si è consumata oggi pomeriggio, sabato 4 giugno, poco dopo le 14.30. Secondo quanto è stato possibile ricostruire finora, un uomo di 64 anni si trovava in un padiglione di Rho Fiera, impegnato negli ultimi lavori di allestimento del Salone del Mobile, ormai prossimo alla partenza. L'uomo si trovava su una scala quando è caduto al suolo. L'allarme è scattato in codice rosso e sul posto, oltre agli uomini del Commissariato di Rho e ai Vigili del Fuoco sempre di Rho, sono sopraggiunte un'ambulanza e un'automedica. Le condizioni del 64enne sono parse immediatamente disperate e, dopo averne cercato di stabilizzare i parametri, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Sacco di Milano. Malgrado tutti gli sforzi del personale medico e paramedico, il 64enne è deceduto in ospedale