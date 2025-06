Allevatore tenta di aggredire il veterinario con un badile e di investire gli agenti col trattore

Maiali da abbattere a Nerviano, l'allevatore si ribella e tenta di aggredire il veterinario con un badile e di investire gli agenti della Polizia Locale col trattore.

Maiali da abbattere, l'allevatore semina il panico

Quando ha saputo che la Polizia Locale e i veterinari dell'Ats erano arrivati per abbattere i suoi 14 maiali è andato su tutte le furie, tentando di aggredire un veterinario con un badile, rompendo a calci lo specchietto retrovisore di una pattuglia e tentando di investire due agenti col sul trattore. E' quanto accaduto nella giornata di venerdì 20 giugno 2025 a Nerviano. Il Comando unico di Polizia Locale di Nerviano e Pogliano Milanese era infatti arrivato nell'allevamento dell'uomo, a Nerviano, in quanto era stato ordinato l'abbattimento di 14 maiali per peste suina. Abbattimento che spettava all'allevatore che però non aveva fatto nulla e quindi ad agire sono stati agenti e Ats. L'allevatore in quel momento non era presente. Avvisato, è subito arrivato sul posto. Capito il motivo per cui la Polizia Locale e l'Ats erano arrivati, l'allevatore è entrato in un capannone e ne è uscito brandendo un badile col quale stava per aggredire un veterinario: due agenti sono prontamente intervenuti, disarmandolo. Ma non era finita. L'allevatore, infatti, ha preso la rincorsa e ha sferrato un calcio a uno specchietto retrovisore di un'auto di servizio della Polizia Locale, rompendolo, ed è poi salito su un trattore, allontanandosi. Quando i veterinari e il personale di una ditta specializzata hanno iniziato a caricare gli animali per portarli all'abbattimento, l'allevatore è tornato sul posto al volante del suo trattore e ha tentato di investire due agenti, che sono riusciti a spostarsi appena in tempo. Poi, sempre sul trattore, si è allontanato continuando a seguire l'operazione di spostamento dei maiali da lontano. L'uomo è stato denunciato per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

L'intervento di Regione Lombardia

"Nessun focolaio segnalato - afferma Regione Lombardia in merito al fatto -L’intervento condotto nelle scorse ore, con il supporto dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale, ha riguardato l’abbattimento di 14 capi detenuti illegalmente da un soggetto privo di stabile residenza, già destinatario di specifiche prescrizioni e ordinanze non ottemperate. Si precisa che non si è trattato di un focolaio sanitario, bensì di un’azione necessaria per ripristinare condizioni di sicurezza e legalità, a seguito di una situazione già oggetto di provvedimenti da parte delle autorità competenti".