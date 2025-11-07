Allarme incendio in un’attività commerciale

Allarme incendio ieri pomeriggio, giovedì 6 novembre, in un negozio di Vanzaghello.

L’intervento

Pronto intervento del Comando unico di Polizia Locale di Vanzaghello e Turbigo, con i Vigili del Fuoco, nell’attività commerciale “Action”.

La chiamata è arrivata direttamente dallo stesso esercizio e una volta sul posto gli operatori hanno accertato all’interno la presenza di molto fumo.

Gli accertamenti

Subito si è proceduto a far allontanare il personale presente, mentre sono in corso accertamenti per stabilire le cause del fumo e dell’incendio.