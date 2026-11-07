Allarme fumo nella scuola dell’infanzia, evacuato l’edificio

Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco, ambulanza e Polizia Locale. Nessun problema per i piccoli alunni

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Un allarme è stato lanciato ieri pomeriggio, venerdì 6 novembre, poco prima delle 15 dalla scuola dell’infanzia «Angelina Girola» di Arluno, facente parte dell’Istituto comprensivo statale «Silvio Pellico». A destare la preoccupazione del personale scolastico è stato il fumo proveniente dalla caldaia.

L’allarme e l’intervento

Immediato è scattato l’intervento dei Vigili del fuoco di Inveruno e di Corbetta, arrivati sul posto insieme al personale sanitario del 118 e agli agenti di Polizia Locale, che in via precauzionale hanno provveduto a evacuare l’edificio scolastico e a mettere in sicurezza l’area per consentire i dovuti accertamenti. Tra i piccoli alunni non si è registrato alcun problema.