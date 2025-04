Albero crolla in piazza a Cornaredo

E' successo questa mattina. Un albero di alto fusto è crollato sulla strada in piazza Libertà a Cornaredo.

Paura a Cornaredo questa mattina, dove un albero ad alto fusto di piazza Libertà si è spezzato ed è crollato in strada, proprio all'altezza delle strisce pedonali che permettono l'attraversamento dal lato della chiesa parrocchiale e del municipio a quello della Filanda e del parco. Nessun ferito né danni alle auto. Il tronco è crollato sull'asfalto evitando cose o persone, fortunamente.

Altri alberi sono crollati sempre nel territorio di Cornaredo a causa del vento e della pioggia di queste ore, con interventi dei Vigili del fuoco a risolvere la situazione per liberare le strade.

Grazie al tempestivo intervento della nostra Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco, la zona è stata immediatamente messa in sicurezza. Si comunica che la strada in Piazza Libertà è momentaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di rimozione e messa in sicurezza definitiva. Vi invitiamo a prestare attenzione e a seguire le indicazioni delle autorità presenti sul posto. Vi aggiorneremo non appena la situazione tornerà alla normalità.